ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ| ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿ: ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಕಂಬಳಿ, ಬಟ್ಟೆ ವಿತರಣೆ

<p><strong>ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ:</strong> ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ವತಿಯಿಂದ ಗುರುವಾರ ಕಂಬಳಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ದೇವಾಲಯ ಇತರೆಡೆ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದವರಿಗೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಕಂಬಳಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿತು. ಚಳಿಯ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊದಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ಕಂಬಳಿ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>'ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಚಿಂದಿ ಆಯುವವರು, ಭಿಕ್ಷುಕರು, ಸೂಜಿ ಕರಿಮಣಿ ಮಾರುವವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಂತ ಸೂರು, ಸರಿಯಾದ ಊಟ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬವಣೆಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ನಿರ್ಗತಿಕರ ಪೈಕಿ ಕೆಲವರು ಮಲಗಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಶೀತ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಂಬಳಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೂ ಕಂಬಳಿ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಆರ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>