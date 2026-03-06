₹200 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಯತ್ನ: ಶ್ರೀವತ್ಸ ಆರೋಪ

<p><strong>ಮೈಸೂರು: ‘</strong>ನಗರದ ಕುರುಬಾರಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 4ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 24 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಕರಾರು (ಸೇಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್) ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಕ್ರಮ ನಡೆಸಿರುವ ಶಂಕೆ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಟಿ.ಎಸ್. ಶ್ರೀವತ್ಸ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಜಮೀನು ಸುಮಾರು ₹200 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ಕಾರದ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ನಮೂದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದೂ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಬ್ಬರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಏಕೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ರೇವತಿ ಎಂ. ಹುಚೇಲ್ ಎಂಬುವವರು ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ಈ ಭೂಮಿ ಪಡೆದದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೋರಿ 1982ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರವು ಕೇವಲ 8 ಎಕರೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರದಲ್ಲಿ 1985 ಆಗಸ್ಟ್ 3ರ ಭೂ ಕಾಯ್ದೆಯಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಜಮೀನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘₹40 ಕೋಟಿಗೆ ಈ ಜಮೀನಿನ ಮಾರಾಟ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಹಣ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇ.ಡಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ದೂರು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಕೋರಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್. ನಾಗೇಂದ್ರ, ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಗೋಪಾಲರಾಜೇ ಅರಸ್, ಎಂ. ಮೋಹನ್, ಮಹೇಶ್ ರಾಜ್ ಅರಸ್, ಸೋಮ ಸುಂದರ್, ಬಿಲ್ಲಯ್ಯ, ಗೋಕುಲ್ ಗೋವರ್ಧನ್ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>