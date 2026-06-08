<p>ಹುಣಸೂರು: ‘ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿಗರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದಶಕದಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಆದಿವಾಸಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರ್ಷ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಡೀಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಆದಿವಾಸಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಆದಿವಾಸಿಗರಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಡನಾಟವಿದೆ. ಆದಿವಾಸಿಗರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ, ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಆದಿವಾಸಿಗರ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿ, ಪೂರ್ವಜರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜಮ್ಮ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲ ಕಸುಬುಗಳಾದ ಅರಣ್ಯ ಕಿರು ಸಂಪತ್ತು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಆದಿವಾಸಿಗರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಹಕ್ಕು ಯಥಾವತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಇತರೆ ಸಮುದಾಯ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಅನುಭೋಗದಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆದಿವಾಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೊಳಿಸಿ ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬೆಟ್ಟಕುರುಬ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಂಘದ ವಿಠಲ್ ನಾಣಚ್ಚ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಆದಿವಾಸಿಗರಿಗೆ ತಲಪದೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದಿವಾಸಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಪೋಡು ಮಾಡಿ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಭೂಮಿ ಮಾಲಿಕರನ್ನಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಆದಿವಾಸಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆದಿವಾಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಆದಿವಾಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಬುಡಕಟ್ಟು ಕೃಷಿಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಪ್ಪ, ಬಸವರಾಜ್, ಮಹದೇವ್, ರಾಜಣ್ಣ, ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು, ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಶಿವಣ್ಣ, ಡೀಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-38-1674379936</p>