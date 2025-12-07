ಸಮಾನತೆ, ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ ಮಹಾನಾಯಕ

ಅಶೋಕಪುರಂನ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಕೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ದೊಡ್ಡಗರಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋಗಿ ಮಹೇಶ್ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಧರ್ ರಾಜು ಪಟಾಕಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಚಿಕ್ಕಗರಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೇಶವ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಗುಣಶೇಖರ್ ಮಹ್ಮದ್ ಫಾರೂಖ್ ರವಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು
ಮೈಸೂರಿನ ಪುರಭವನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ದಸಂಸ (ಎನ್. ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪಿತ) ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮಾಲಾಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕರ್ ದಾಸಪ್ಪ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ರಾಜು ಮಂಜುಳಾ ಮಾದೇಶ್ ರಾಜು ಹನುಮಂತು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು