ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್: 26 ತಂಡ ಭಾಗಿ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಪ್' ಟೆನ್ನಿಸ್ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p><p>ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ (ಏ.10) ನಡೆಯಲಿರುವ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೈದಾನ ಹಾಗೂ ಗೌತಮ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 26 ತಂಡಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿವೆ.</p><p>ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ರೆಡ್ಡಿ, 'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ನೌಕರರಿಗಾಗಿ ಇದೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದರು.</p><p>'ಆಗಾಗ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು–ನೌಕರರ ನಡುವೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3–4 ಬಾರಿಯಾದರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೊದಲಾದ ಆಟೋಟಗಳ ಟೂರ್ನಿ ಆಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ, ನಮಗಿರುವ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರೆ, ಉತ್ತೇಜಿತರಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳಬಹುದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ರಂಗೇಗೌಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>