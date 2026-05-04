ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಶ್ವಜ್ಞಾನಿ, ನಿತ್ಯವೂ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು: ಬಿ. ರಂಗೇಗೌಡ

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: 'ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ದೇವರಂತೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ. ರಂಗೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಭೀಮನಮನ' ಮತ್ತು ನಿಲಯದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p><p>'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರದು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅವರ ಜೀವನ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಹೆಜ್ಜೆ–ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ವಿರೋಧಿಗಳಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಅವರು ಜ್ಞಾನಸಂಪಾದನೆಯ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಜನತೆಗಾಗಿ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟರು. ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕೆಂದು ಹೋರಾಡಿದರು' ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p><p>ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಎನ್. ಜನಾರ್ಧನ್, ಶಿವಶಂಕರ್, ನಿಲಯಪಾಲಕಿಯರಾದ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ, ಗಾಯಿತ್ರಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾದ ಜ್ಞಾನವಿ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಉಷಾ, ತೇಜಸ್ವಿನಿ, ವಿನುತಾ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>