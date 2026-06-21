<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ಹೆಸರಾಂತ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ‘ಆನಂದ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇವರೀಸ್’ ಮೈಸೂರಿನ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಳಿದಾಸ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.</p><p>ಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ ವಿಜಯ್ಪ್ರಕಾಶ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞ ಧರ್ಮೇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p><p>‘ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರಗೆ ಮೊದಲ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಆರಂಭಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ನಮ್ಮದಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಪರಂಪರೆ–ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡುವ ಈ ನಗರ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರವಿಂದ್ ದಾಡು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>‘ಬಾದಾಮಿಕಾ, ಪಿಸ್ತಾಮಿಕಾ, ಚೋಕೋಮಿಕಾ, ಮೀತಾಝ್ ಹಾಗೂ ಮೋತಿಚೂರ್ ಲಡ್ಡುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಜು ಕಟ್ಲಿ, ರಸಮಲೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಹಾಗೂ ಉಡುಗೊರೆ ಹ್ಯಾಂಪರ್ಗಳೂ ಸಿಗಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p><p>‘ಮದ್ದೂರುವಡೆ, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಕೋಡುಬಳೆ, ಬೆಣ್ಣೆ ಮುರುಕ್ಕು, ಅಡ್ಯಾರ್ ಮುರುಕು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಮಿಶ್ರಣಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಸಕ್ಕರೆ ರಹಿತ ಕಾಜು ಕಟ್ಲಿ, ಬೇಸನ್ ಲಡ್ಡು, ಸೋಹನ್ ಪಾಪ್ಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ರಾಗಿ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯ, ಅಗಸೆ ಬೀಜ ಮೊದಲಾದವನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>‘ಮಳಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10:30ರವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>