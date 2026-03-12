<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಆರ್ಬಿ) ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕ್ ಸರ್ವೋದಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ (ಕೆಎಸ್ಎಫ್) ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ 6 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಎನ್.ಕೌಸ್ತುಭಾ, ಬಿ.ಜಿ.ಅಭಿಜ್ಞಾ, ಎಂ.ಕಲಾವತಿ, ಬಾಲಾಜಿ ನಿತಿನ್, ಪ್ರವೀಣ್ ರಾಜ್, ಪಿ.ಸನ್ನಿಧಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು. ಈವರೆಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ 29 ಮಂದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಮಾರ್ಚ್ 23ರಿಂದ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿಯು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಆಸಕ್ತರು ಮೊ.ಸಂ. 82960 31570 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್.ಕಿಶೋರ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>