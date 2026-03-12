ಹುಣಸೂರು: ಬನ್ನಮ್ಮ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರೆ

<p><strong>ಹುಣಸೂರು:</strong> ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕಿನ ಕಂತೆ ಮಠದ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಂಡೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಂಡ ಹಾಯುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಹರಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉತ್ಸವ: ಕೊಂಡೋತ್ಸವ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಸವ ನಡೆಸಿದರು. ಭಕ್ತರು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹಣ್ಣು ನೀಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಉತ್ಸವ ತೆರಳಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಂಗೊಳಿಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿ ಸುತ್ತಲಿನ 7 ಗ್ರಾಮದವರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಜಾತಿಯವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವರ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ವಾಡಿಕೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಚೆಲುವರಾಜ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>