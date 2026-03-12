ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ ಜಿ.ಪಂ.ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟೂರ್ನಿ:ಬಸವೇಶ್ವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ನಗದು

<p><strong>ಹುಣಸೂರು</strong>: ಬನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ ಜಿ.ಪಂ. ಮಟ್ಟದ ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದರು.</p>.<p>ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಬಸವೇಶ್ವರ ತಂಡ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ನಗದು ₹ 1 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ ಆರ್.ಸಿ. ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ₹ 60 ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿ, ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಕಾಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಆರ್.ಕೆ.ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪಾಲಾಗಿ ₹40 ಸಾವಿರ ನಗದು ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿ, ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ಹೊಸಕೋಟೆ ಅಪ್ಪು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪಾಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಡಿಲು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿ.ಎಂ.ತ್ರಿವೇಣಿ ಮತ್ತು ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಯಜಮಾನ ಕೂಸಪ್ಪ ವಿತರಿಸಿದರು. ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವು ಮತ್ತು ತಂಡದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>