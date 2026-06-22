ಮೈಸೂರು: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್ ಎದುರು ಸಿಡಿದ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್‌

<p>ಮೈಸೂರು: ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡವು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್ ಎದುರು 16 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಎಸ್ಡಿಎನ್ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ‘ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ’ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಫೆಡ್ಲೈಟ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ 10 ಓವರ್ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನೀಡಿದ 136 ರನ್ಗಳ (ವಿಜೆಡಿ ನಿಯಮ) ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 119 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 13.6 ರನ್ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸುವ ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸಿದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಬಹುಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಪರ ಪ್ರವೀಣ್ ದುಬೆ, ಶುಭಾಂಗ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಆಚಾರ್ಯ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ರೋಹನ್ ಪಾಟೀಲ (56) ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎಲ್. ಶ್ರೀಜಿತ್ (46) ಕೇವಲ 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 97 ರನ್ಗಳ ಅಜೇಯ ಜೊತೆಯಾಟ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್: 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 124 (ರೋಹನ್ ಪಾಟೀಲ ಔಟಾಗದೆ 51 , ಕೆ.ಎಲ್. ಶ್ರೀಜಿತ್ ಔಟಾಗದೆ 47, ಭುವನ್ ರಾಜು 23, ಶ್ರೀಶ ಆಚಾರ್ 15ಕ್ಕೆ 1)</p>.<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್: 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 119 (ಯಶೋವರ್ಧನ್ ಪರಂತಾಪ್ ಔಟಾಗದೆ 38 , ಆದರ್ಶ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ 16, ಎಂ.ಜಿ. ನವೀನ್ 16, ಶುಭಾಂಗ್ ಹೆಗ್ಡೆ 9ಕ್ಕೆ 2, ಪ್ರವೀಣ್ ದುಬೆ 15ಕ್ಕೆ 2, ಶ್ರೀವತ್ಸ ಆಚಾರ್ಯ 34ಕ್ಕೆ 2)</p>.<p>ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ: ರೋಹನ್ ಪಾಟೀಲ</p>.<h2>ಕೈಕೊಟ್ಟ ಫೆಡ್ಲೈಟ್: 25 ನಿಮಿಷ ಆಟ ಸ್ಥಗಿತ</h2>.<p>ಎಸ್ಡಿಎನ್ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿನ ಫೆಡ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ 25 ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ಆಟ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು.</p><p>ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡ 9.2 ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 116 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮೈದಾನದ ಫೆಡ್ಲೈಟ್ನ ಒಂದು ಭಾಗದ ಕೆಲವು ದೀಪಗಳು ಮಂಕಾದವು. ಮಂದ ಬೆಳಕಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಆಟವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದರು.</p><p>ದೀಪಗಳು ದುರಸ್ತಿಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಪಂದ್ಯ ಮರು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ 14 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 10 ಓವರ್ಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ನಿಗದಿತ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ 124 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ವಿಜೆಡಿ ನಿಯಮದಂತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗೆಲುವಿಗೆ 136 ರನ್ಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುರಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>