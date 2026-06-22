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ಮೈಸೂರು: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್ ಎದುರು ಸಿಡಿದ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್‌

ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ: ರೋಹನ್‌ ಪಾಟೀಲ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧ ಶತಕ
ರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
ಆರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 8:43 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 9:03 IST
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