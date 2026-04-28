‘ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಅನನ್ಯ’

<p>ಬೆಟ್ಟದಪುರ: ಸಮೀಪದ ಅಲ್ಪನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರು ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಮಠದ ಚನ್ನಬಸವದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ, ಬಸವೇಶ್ವರರು ಹಾಗೂ ಶಿವಕುಮಾರ ಶ್ರೀಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ‘ಬಸವೇಶ್ವರರು ಮತ್ತು ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶಗಳು ಅನನ್ಯ. ಇವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬದುಕಿ ಇವರು ತೋರಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ದೇಶ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಪುಟ್ಟಬುದ್ಧಿ, ಧರಣೇಶ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಶಿವಣ್ಣ, ಮಹಾದೇವ್, ಕೂರ್ಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಶಂಕರ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಬಿ.ಸಿ.ಮಹಾದೇವ್, ಶಿವದೇವ್, ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಮಾಜಗಳ ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-38-1534278800</p>