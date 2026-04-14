<p>ಬೆಟ್ಟದಪುರ: ಇಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ ಜನರು ಬವಣೆ ಪಡುವುದು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಎದುರು ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲಾ ಕಾಯುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ!</p>.<p>ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿದೆ. ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವರು ಕಾಯುವುದೇ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಸಿಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಅವರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಹಲವು ದಿನಗಳಾದರೂ ಸಿಗದಿದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಕ್ಕೀತೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ವೃದ್ಧರು ಸೇರಿ ಅನೇಕರು ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಎದುರು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಕಾದು ಕೂರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಖಾಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಯುವ ಅವರು, ಭರ್ತಿಯಾದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದೇ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿಗೇ ಚಾಪೆ, ದಿಂಬು, ಹೊದಿಕೆ ತಂದು ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ, ಲಭ್ಯತೆ ಆಧರಿಸಿ ಸರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ನಿತ್ಯ ಸರಾಸರಿ 300 ಮಂದಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದು, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಹಕ ಗಣೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಾವು ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕುಟುಂಬದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದರೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ರಾತ್ರಿ ತುಂಬಾ ಗ್ರಾಹಕರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವರೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ ಪರದಾಟ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವುದೇ ಜನರ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಚಪ್ಪರದಹಳ್ಳಿ ಸುಪ್ರೀತ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಹದೇವ್ ಭೇಟಿ: ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಮಹದೇವ್, ಬೆಟ್ಟದಪುರದ ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಹಲವು ದಿನಗಳಾದರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಮರ್ಪಕ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಜನರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ನಾನೂ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು. ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260414-38-1622362032</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>