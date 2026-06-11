ಬೆಟ್ಟದಪುರದ ಭರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ಬೆಟ್ಟದಪುರ: ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಳಂಬ, ಒಟಿಪಿ ಪಡೆದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡದಿರುವ ಆರೋಪ ಹಾಗೂ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಧೋರಣೆ ಖಂಡಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಬುಧವಾರ ಬೆಟ್ಟದಪುರದ ಭರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಒಟಿಪಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಒಟಿಪಿ ನೀಡಿ ಹಲವು ದಿನಗಳಾದರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಹಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಒಟಿಪಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಟಿಪಿ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಾದರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸಲು ಹೋದರೆ, ಕಚೇರಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ‘ನಾಳೆ, ನಾಡಿದ್ದು ಬರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಸಬೂಬು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗ್ರಾಹಕರ ರಶೀದಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಸೀಲ್ ಹಾಕಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ ಗ್ರಾಹಕರು ಸೀಲ್ ಪಡೆದ ರಶೀದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದರು. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಟಿಪಿ ದುರ್ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-38-784692687</p>