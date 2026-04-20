ರಸ್ತೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ : ಆಕ್ರೋಶ

ಬೆಟ್ಟದಪುರ: ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಕ್ರಷರ್ವೊಂದರ ಮಿಕ್ಸರ್ ವಾಹನದಿಂದ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಟ್ಟದಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಷರ್ ಒಂದರ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ವಾಹನ ಸರಿಯಾದ ಸುರಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ.</p>.<p>'ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಸವಾರರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ನಮೋ ಮಲ್ಲೇಶ್, ಪ್ರವೀಣ್, ಮುತ್ತುರಾಜು, ಸುನೀಲ್, ಪ್ರೀತಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>