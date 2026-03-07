ಶನಿವಾರ, 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಹುಣಸೂರು | ಮಠಗಳಿಂದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯ: ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:19 IST
Last Updated : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:19 IST
‘₹ 1ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದೆ’
‘₹ 1ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದೆ’ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಠದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹1 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಮಠ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಿಸಿ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.
MysuruBS Yeddyurappa

