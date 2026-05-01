ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರವನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು: ಸಚಿವ ಎನ್. ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ

'ಮೈಸೂರು:' 'ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾತನಾಡಿದರೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್' ಎಂದು ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಎನ್. ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, 'ಆ ಕುರಿತು ನಾನು ಏನನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.

'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕುಳಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆಯವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಸಿಎಂ– ಡಿಸಿಎಂ ಪರಸ್ಪರ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೈಹಾಕಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗೊಂದಲವೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಯಾರೋ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಬಹುದಷ್ಟೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರವೋ, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ರಚನೆಯೋ ಎಲ್ಲವೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು' ಎಂದರು.