ಸರಗೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಜಯಶಂಕರ್ ಮೂರ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ

<p>ಬೆಳಕವಾಡಿ: ಸಮೀಪದ ಸರಗೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಎಸ್.ಎಂ. ಜಯಶಂಕರ್ ಮೂರ್ತಿ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಿರಂಜನ ಮೂರ್ತಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಸ್.ಎಂ.ಜಯಶಂಕರ್ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ವಿ.ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ರಾಜೇ ಅರಸು ಇಬ್ಬರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, 8 ಮತ ಗಳಿಸಿ ಎಸ್.ಎಂ.ಜಯಶಂಕರ್ ಮೂರ್ತಿ ವಿಜೇತರಾದರು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿರಂಜನ ಮೂರ್ತಿ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾತ್ರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದರು ಎಂದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭಾರ ಸಿಇಒ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೂವರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಂ.ಮಹದೇವಯ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿ, ಮರಿಯಮ್ಮ, ಮಹೇಶ್, ಕೆ.ಎಂ.ನಾಗರಾಜು, ಕೆ.ಎಂ.ಶಂಕರ್, ಎಂ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ವಿ.ಪಿ.ಉಮೇಶ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಿಕ್ಕ ಬಸವರಾಜು, ಡೇರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶಂಕರ್, ಮುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಅಂಬರೀಶ್, ಬಿ.ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಸ್.ಜೆ.ಮಹೇಶ್ , ಹೊನಗಹಳ್ಳಿ ಕಿರಣ್, ಚಂದ್ರಹಾಸ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-40-1022608567</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>