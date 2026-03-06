ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru

ಹುಣಸೂರು: ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ದಾಹ ತಣಿಸಲು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ

ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ ನೀರಿನ ಬವಣೆ ನೀಗಿಸಲು ನಾಗರಹೊಳೆ ಸಜ್ಜು: 371 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ
ಎಚ್.ಎಸ್.ಸಚ್ಚಿತ್‌
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:15 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:15 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನಾಗರಹೊಳೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ನದಿಗಳು ಹರಿಯಲಿದ್ದು ನಾಗರಹೊಳೆ 28 ಕಿ.ಮೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ 11 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ನದಿ 7.8 ಕಿ.ಮೀ ಹರಿಯುವುದರಿಂದ ಹಳ್ಳ ತೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳು ಸಿಗಲಿದೆ.
ಸೀಮಾ ಡಿಸಿಎಫ್‌ ನಾಗರಹೊಳೆ
ನಾಗಹೊಳೆ ಅರಣ್ಯದ ಆನೇಚೌಕೂರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡವ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಸ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ದೃಶ್ಯ
ನಾಗಹೊಳೆ ಅರಣ್ಯದ ಆನೇಚೌಕೂರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡವ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಸ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ದೃಶ್ಯ
ನಾಗರಹೊಳೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿರುವುದು
ನಾಗರಹೊಳೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿರುವುದು
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ತಿಪ್ಪೆಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ತಿಪ್ಪೆಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಿಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಿಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು
Mysore

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT