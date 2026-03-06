ಹುಣಸೂರು: ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ದಾಹ ತಣಿಸಲು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ

ನಾಗರಹೊಳೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ನದಿಗಳು ಹರಿಯಲಿದ್ದು ನಾಗರಹೊಳೆ 28 ಕಿ.ಮೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ 11 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ನದಿ 7.8 ಕಿ.ಮೀ ಹರಿಯುವುದರಿಂದ ಹಳ್ಳ ತೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳು ಸಿಗಲಿದೆ. ಸೀಮಾ ಡಿಸಿಎಫ್ ನಾಗರಹೊಳೆ
ನಾಗಹೊಳೆ ಅರಣ್ಯದ ಆನೇಚೌಕೂರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡವ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಸ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ದೃಶ್ಯ
ನಾಗರಹೊಳೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿರುವುದು
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ತಿಪ್ಪೆಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಿಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು