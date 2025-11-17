ಸೋಮವಾರ, 17 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮೈಸೂರು: ಚನ್ನಕೇಶವ ಸ್ವಾಮಿ ಓಕುಳಿ ಇಂದು

ಈಶ್ವರ, ಮಾದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಂಡೋತ್ಸವ ನಾಳೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:54 IST
Last Updated : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:54 IST
ಧರ್ಮಾಪುರ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ
ಧರ್ಮಪುರದ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲಾ ಮೂರ್ತಿ
Mysuru

