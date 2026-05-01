ವಾಣಿಜ್ಯ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಹೊರೆ: ನಾರಾಯಣಗೌಡ

ಮೈಸೂರು: 'ವಾಣಿಜ್ಯ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹991ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದು ತೀವ್ರ ಖಂಡನೀಯ. ಇದರಿಂದ ಆತಿಥ್ಯ ವಲಯ ನಲುಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ನಾರಾಯಣಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, '19 ಕೆ.ಜಿ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಈಗ ಮಾಡಿರುವುದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಸಾಗಿದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತದೆ. ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನೇ ನಂಬಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರದಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸದಿದ್ದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.

'ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಪಾರವಾದ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿಯೇ ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

'ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲೇಬಾರದು. ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಿಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯುತ್ ಶುಲ್ಕ, ನೀರಿನ ಶುಲ್ಕ, ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿರುವುದು ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.