ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ‘ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್‌’: ಮದುವೆ, ಬೀಗರೂಟಕ್ಕಿಲ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್

ಮೈಸೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಸೇರಿ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. 

ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏಕಾಏಕಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆಯೇ ನಿಂತುಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಿಂಗಳುಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ಊಟೋಪಚಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇದ್ದ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಕಡೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿವೆ. 'ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡಿ' ಎಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ದುಂಬಾಲು ಬೀಳುತ್ತಿವೆ.

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರವೂ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿ, ಜನ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತತ್ಕಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಾಸ್ತಾನು ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವೂ ಅಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

'ಬುಧವಾರದಿಂದಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳಿಗೂ ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಂತಹ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಷ್ಟೇ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಾಸ್ತಾನು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂರು ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ' ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗೃಹಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ: ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಇದ್ದು, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಬಳಸಬೇಕು. ಹೋಟೆಲ್, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಸೇರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

'ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮ ಸಂಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆ ಕಂಡರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

ಸೌದೆ ಒಲೆ ಅನಿವಾರ್ಯ: ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಸೌದೆ ಒಲೆಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ಬಳಕೆ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ನಗರದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ಒಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ಬಳಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ಟೆ ಹೊಗೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. 

ಭಾನುವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದ್ದು ದಿಢೀರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರೆ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಸೌದೆ ಒಲೆಗೂ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೈಸೂರು ನಿವಾಸಿ

ಸದ್ಯ ಗೃಹಬಳಕೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೇ ಎಂದಿನಂತೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಖರೀದಿಸಬೇಕು
ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ

ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಿದರೆ ಕ್ರಮ 

ಮೈಸೂರು: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾ