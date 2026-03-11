ಬುಧವಾರ, 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಕೊರತೆ: ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ..

ಗೃಹ ಬಳಕೆ LPG ಪೂರೈಕೆ ಅಬಾಧಿತ
ರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
Published : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:55 IST
Last Updated : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:55 IST
ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ
ಕೆ.ಬಿ. ಲಿಂಗರಾಜು
ಸದ್ಯ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ವಾರದಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
ಸಿ. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೈಸೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ
ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ತಗ್ಗಿಸಿದ್ದು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ
ಕೆ.ಬಿ. ಲಿಂಗರಾಜು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೈಸೂರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ
