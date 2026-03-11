ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಕೊರತೆ: ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ..

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧ ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಪಿಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ತಗ್ಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆತಿಥ್ಯ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದೊದಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಮೂರು ಕಂಪನಿಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಐಒಸಿಎಲ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಎಚ್ಪಿಸಿಎಲ್ ಹಾಗೂ ಬಿಪಿಸಿಎಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಗಳು ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಹಿತವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, 19 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಂದರ ಬೆಲೆ ₹1900ರ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದೆ. ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಇವುಗಳ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ₹142 ರಷ್ಟು ಏರಿದೆ.</p>.<p><strong>ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ:</strong></p>.<p>ಮೈಸೂರು ನಗರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 1500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದು, ನಿತ್ಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿಗೆ ಆಹಾರ ಉಣಬಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪುಟ್ಟ ಗೂಡಂಗಡಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಡುಗೆಯಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದಲೂ ಇವುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಮಂಗಳವಾರದರೆಗೆ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದೂ ಬಂದ್ ಆಗುವ ಆತಂಕವಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬಹುತೇಕ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ದಾಸ್ತಾನು ಇದ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮುಚ್ಚುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು’ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><strong>ಕೈಗಾರಿಕೆಗೂ ತೊಂದರೆ:</strong></p>.<p>‘ವೆಲ್ಡಿಂಗ್, ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ವೈರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿವೆ. ಅಂತಹವುಗಳಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಕೆ ಬೇಕು. ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂತಹ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಮೇಟಗಳ್ಳಿ ವಸಾಹತುವಿನಲ್ಲಿ 15–20 ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಬಿ. ಲಿಂಗರಾಜು.</p>.<p>‘ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ತಗ್ಗಿದ್ದು, ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಬಂದ್ ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಮವಾಗಲಿದೆ’ ಎನ್ನುವ ಆತಂಕ ಅವರದ್ದು,</p>.<p><strong>ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕಥೆಯೇನು?:</strong></p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪೂರೈಕೆದಾರ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ 2–3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾರದವರೆಗೂ ಕಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಸದ್ಯ ಪೂರೈಕೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದು’ ಎಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಕ ಏಜೆನ್ಸಿಯೊಂದರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><strong>ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೂ ಬಿಸಿ?:</strong></p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಯೋಜನೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಇನ್ನೇನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಮುಗಿಯಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಆಗದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ಸದ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ವಾರದಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ</blockquote><span class="attribution"> ಸಿ. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೈಸೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ</span></div>.<div><blockquote>ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ತಗ್ಗಿಸಿದ್ದು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ </blockquote><span class="attribution">ಕೆ.ಬಿ. ಲಿಂಗರಾಜು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೈಸೂರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ</span></div>.<p><strong>ತಿನಿಸುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ </strong></p><p>ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆದಲ್ಲಿ ಊಟ–ತಿಂಡಿಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯೂ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು. ‘ಸದ್ಯ ತಿಂಡಿಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದರೇ ಆಗ ನಷ್ಟ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶೇ 10ರಿಂದ 15ರವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಬಹುದು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಿ. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ.</p>.<p><strong>ಐವಿಆರ್ಎಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಗಿತ? </strong></p><p>ಇಂಡೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಐವಿಆರ್ಎಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಬಳಸುವ 7718955555 ಸಂಖ್ಯೆಯು ಮಂಗಳವಾರ ಬಹುತೇಕ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಹಕರು ಹತ್ತಾರು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>