ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಡ್ಯಕೊಪ್ಪಲು ಸಮೀಪದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಂತಿನಗರದ ನಾಲ್ವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಿಂದ ತಲಾ ₹ 2 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p> .ಮೈಸೂರು: ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹಸೀಸ್ ಮನೆಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ.<p>ಮದರಸಾದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಸರಾಸರಿ 13ರಿಂದ 14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅವರು, ನ.1ರಂದು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಡಲೆಂದು ಇಳಿದಿದ್ದ ಐಷಾ ಬಾನು, ಉಮ್ಮೇ ಹನಿ, ಸಾಲಿಯಾ ತರ್ವೀನ್ ಹಾಗೂ ಆಫ್ರೀನಾ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. </p><p>ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವಕ್ತಾರ ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಪೋಷಕರಾದ ಸೂರ– ಅಬ್ದುಲ್ ನಯೀಮ್, ಹೀನಾ ಕೌಸರ್– ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಸೀಮಾ ಬಾನು–ನಯಾಜ್ ಪಾಷಾ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಧನದ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನುಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತನ್ವೀರ್ಸೇಠ್, ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ವಿತರಿಸಿ, ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು.</p>.ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭೂಗಳ್ಳರ ಕಣ್ಣು: ಆರ್.ಅಶೋಕ .<p>'ನಾಲ್ವರು ಬಾಲಕಿಯರು ನೀರು ಪಾಲಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೆವು. ಸ್ಚತಃ ಭೇಟಿಯಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆವು. ತಲಾ ₹ 2 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮಾತೃ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾನ–ಧರ್ಮ ಮಾಡುವ ರಂಜಾನ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೊಂಚ ನೆರವು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಹೇಳಿದರು.</p><p>'ಘಟನೆ ಕುರಿತಂತೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮುನ್ನ ಪೋಷಕರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದೂ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತನಿಖಾ ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕುರಿತು ಮಾನದಂಡ ರೂಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.ಮೈಸೂರು| ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ: ಯತೀಂದ್ರ.