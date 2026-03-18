ಬುಧವಾರ, 18 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ: ಕಿಸೆಗೆ ಭಾರವಾಯಿತು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ

ಕಚ್ಚಾ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಆರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
Published : 18 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 0:00 IST
ಮೈಸೂರಿನ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂನ ಮಳಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟ ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ -ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ಈ ತಿಂಗಳು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರತಿ ಟಿನ್‌ಗೆ ₹150ರಷ್ಟು ಏರಿದೆ. ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆ ದರವೂ ಏರಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆಯಷ್ಟು ದಾಸ್ತಾನು ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
–ರಾಜು, ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ
ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗಿದೆ
–ಸಿ. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೈಸೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ
KarnatakaMysuruOil PriceOil IndustryOilcooking oilOil PricesOil import
