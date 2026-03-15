ಮೈಸೂರು: ಸಿಪಿಕೆಗೆ ಪತ್ನಿ ವಿಯೋಗ

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: ಸಾಹಿತಿ ಸಿ.ಪಿ. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ (ಸಿಪಿಕೆ) ಅವರ ಪತ್ನಿ ಎಚ್.ಕೆ.ಶಾರದಾ (81) ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಗರದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂನ ಬೃಂದಾವನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.</p><p>ಅವರಿಗೆ ಪತಿ, ಪುತ್ರ ಬೃಂದಾವನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾ.ಸಿ.ಕೆ. ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಹಾಗೂ ಮೂವರು ಪುತ್ರಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಾರದಾ ಅವರನ್ನು ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಸೋಮವಾರ (ಮಾರ್ಚ್ 16) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗೋಕುಲಂನ ಚಿರಶಾಂತಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>