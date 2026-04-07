ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಲಿ: ಇಂದಿರಾ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ

ಮೈಸೂರು: 'ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವುದು ಅಗತ್ಯ' ಎಂದು ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಇಂದಿರಾ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. 

'ಒಂದಾಗೋಣ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ' ಸಂಘಟನೆಯು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು' ಕುರಿತು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಏಕತಾರಿ ನುಡಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದಲಿತ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಿಂದಲೂ ಇವೆ. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸೌಹಾರ್ದ ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.

'ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್.ಎನ್. ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ತೇಜೋವಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಭಾಷೆ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತಿಹಾಸ– ಪುರಾತತ್ವದ ದಾಖಲೆ, ಜನಗಣತಿ ದತ್ತಾಂಶ ಆಧರಿಸಿ ಯಾವ ಜಾತಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಗಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡದೇ ಜಗಳಗಳನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಭಾರತವನ್ನು ಒಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸವಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. 

'ಕರ್ನಾಟಕವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಒಳಮೀಸಲಾತಿಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಪರಿಹಾರ ಸೂತ್ರವು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು. ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು. ಸಭೆ ನಂತರ ಕೂಡಲೇ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ, ಪರಿಹಾರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು. 

'ಸರ್ಕಾರವು ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯವಾಗದಂತೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ನೀಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ, ಶೇ 56 ಮೀಸಲು ಬದಲು ಶೇ 65ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕು' ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. 

'ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದು ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳು' ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಮಂಡಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಆಯೋಗದ ಆಯುಕ್ತ ಹರೀಶ ಕುಮಾರ್, 'ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ ಒಂದಾಗಿ ಒಳಮೀಸಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಮೋಹನ್ದಾಸ್ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಯಥಾವತ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಪ್ರವರ್ಗ 'ಎ'ಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. 

'ಒಳಮೀಸಲು ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿರುವುದು ದುರಂತ. ಗೊಂದಲ ಪರಿಹಾರವಾಗದ್ದರಿಂದ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 

'ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ 9ನೇ ಪರಿಚ್ಚೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಡೆಸಿದ್ದರೆ 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಖಾತ್ರಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯಂಥ ತೊಡಕು ಬಂದಾಗ ನಿರಾಂತಕವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ದಲಿತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಮುದಾಯದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮೊಟುಕುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ' ಎಂದರು. 

ದೂರ ಸರಿಯಬಾರದು: 'ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಒಳಗಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ದಲಿತ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೋದರರಂತೆ ಹೋರಾಡಿದ್ದ ಹೊಲೆಯ ಮತ್ತು ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯಗಳು ಕರುಳಬಳ್ಳಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಳಚಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸಮಾಜದ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಂಜಾಗುವಂತೆ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಕೂರದೇ ಒಂದಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಮ.ಪು.ಪೂರ