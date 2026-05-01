ಹುಣಸೂರು: ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಚಾಲನೆ

ಹುಣಸೂರು (ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ): ನಗರದಲ್ಲಿ 190ನೇ ವರ್ಷದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ನಿಂಗರಾಜ್ ಮಲ್ಲಾಡಿ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 

ನಗರದ ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ದಲಿತರಿಂದ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿಂಗರಾಜ್, 'ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದವರು ವಾಸಿಸುವ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತೀಯತೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಮೇಲುಕೀಳು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಹಕರಿಸಲಿದ್ದು, ಸಂಕುಚಿತ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾಂದಿ ಆಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ, ಮನಸ್ಸುಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲು ಈ ದಿನ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಉದಾಹರಣೆ' ಎಂದರು.

ಭಕ್ತರು ರಥ ಎಳೆದು ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಸ್ಕರ್ ಭಟ್, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಗುರುರಾಜ್, ಚಂದ್ರಮೌಳಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ ಪುರೋಹಿತ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಶ್ರೀನಿಧಿ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದರು.