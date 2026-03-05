ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶವೇ ಸಂಪತ್ತು: ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕುಮಾರ

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: ‘ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶವೇ ಸಂಪತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅರಿವು ಬೇಕು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರಿಯಷ್ಟೇ ದಾರಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕುಮಾರ ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ಸರಸ್ವತಿಪುರಂನ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಬಿಸಿಎ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉತ್ಸವ’ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಸುಂದರ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ನೀಡಿದರೆ ಸಾರ್ಥಕ ಸಾಧನೆ<br>ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಕೌಶಲಾಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಿ’ ಎಂದರು. </p>.<p>‘ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮವಿದ್ದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ. ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎದುರಿಸಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ಕೌಶಲವಿದ್ದರೆ ಉದ್ಯಮಶೀಲರಾಗಬಹುದು. ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. </p>.<p>ಐಐಐಟಿ ಅಲಹಾಬಾದ್ನ ನಿವೃತ್ತ ಕುಲಪತಿ ಪಿ.ನಾಗಭೂಷಣ್, ‘ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ, ಅನುಭವಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ಕೌಶಲ ಅಗತ್ಯ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಬರುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು. </p>.<p>ತಂತ್ರಜ್ಞೆ ಎಂ.ಪಾರ್ವತಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರೊ.ರೇಚಣ್ಣ ಅವರು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಂ.ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>