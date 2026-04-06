ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಯೋಜನೆ ಸಮರ್ಪಕ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಡಿಸಿ ಸೂಚನೆ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> 'ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p><p>ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p><p>'ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವಂತಾಗಲೆಂದು ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಪಿ.ಎಂ.ಎಫ್.ಎಂ.ಇ. ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರೂಪಿಸಿರುವ ಪಿ.ಎಂ.ಇ.ಜಿ.ಪಿ. ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.</p><p>'ಸರ್ಕಾರದ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಡವರು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಕೊಂಡು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಸಹಾಯಧನದೊಂದಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಲು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು' ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು.</p><h2>ಪುನರ್ ಪರಿಗಣಿಸಿ: </h2><p>'ಪಿ.ಎಂ.ಇ.ಜಿ.ಪಿ. ಯೋಜನೆಯಡಿ 660 ಅರ್ಜಿಗಳ ಪೈಕಿ 92 ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. 376 ಅರ್ಜಿಗಳು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಲಾಗಿನ್ನಲ್ಲಿವೆ. 192 ಅರ್ಜಿಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗಿವೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ದಾಖಲಾತಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಪುನರ್ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>'ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಲಾಗಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ 376 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸಕಾರಣದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ, ಮುಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.</p><p>'ಪಿ.ಎಂ.ಎಫ್.ಎಂ.ಇ. ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ 248 ಅರ್ಜಿಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹ 3 ಲಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿವೆ. ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು ಬೇಡ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><h2>ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು:</h2><p>ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎಚ್. ರವಿ, 'ಈಗಾಗಲೇ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆದು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p><p>ಜಿ.ಪಂ. ಸಿಇಒ ಎಸ್. ಯುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಶೇಖ್ ತನ್ವೀರ್ ಆಸೀಫ್, ಲೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೈಯದ್ ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>