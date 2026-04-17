ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆಗೆ ವಿರೋಧ: ಲಕ್ಷ್ಮಣ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಮೂರ್ತಿ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಜೆ. ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಎಂ.ಶಿವಣ್ಣ, ಗಿರೀಶ್, ವಕ್ತಾರ ಮಹೇಶ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಬಿ.ಎಂ. ರಾಮು, ಗೋಪಿನಾಥ್ ಹಾಗೂ ರಾಹುಲ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.