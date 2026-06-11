ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರು ಶೋಷಿತರ ಆಶಾದೀಪ ಎಂದು ಭೋವಿ ಗುರುಪೀಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು

<p>ಹುಣಸೂರು: ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಏಳಿಗೆಗೆ ಹಲವು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ತಳ ಸಮುದಾಯದವರ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭೋವಿ ಗುರುಪೀಠದಇಮ್ಮಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಹಿಂದ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಠಾಧೀಶರ ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಹಿಂದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ನೀಡಿದ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಮುಂದುವರೆದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ, ‘ಉಳುವವನೆ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯ’ನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಬಲ ನೀಡಿದರು. ಇಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಕ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಅಹಿಂದ ಸಮುದಾಯದವರು ಸ್ವಂತ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಗುರುಪೀಠದ ಪ್ರಸನ್ನಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವನೂರು ವರದಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದವರು. ಉಳುವವನೇ ಭೂ ಒಡೆಯ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅರಸು ಅವರ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಟೀಕೆಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಜೀತಪದ್ಧತಿಗೂ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದರು ಎಂದರು.</p>.<p>32 ಮಠಾಧೀಶರು ಭೇಟಿ: ಅಹಿಂದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರಾಜ್ಯದ 32 ಮಠಗಳಿಂದ ಮಠಾಧೀಶರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರ ಸಮಾಧಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಬೋವಿ ನಿಗಮದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೀತಾರಾಮ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಬೋವಿ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯಕುಮಾರ್. ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋವಿ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಿನ್ನವೀರಯ್ಯ, ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುನ್ನೇಗೌಡ, ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ನಾಯಕ, ಬೋಜರಾಜ್, ತಿಮ್ಮರಾಜಣ್ಣ, ಗಣೇಶ್, ಜಗದೀಶ್, ರವಿಕುಮಾರ್, ನಾಗರಾಜ್, ಕೊಂಡಯ್ಯ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-38-101466299</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>