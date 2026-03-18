ದೇವಿತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ: ಓಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಭಕ್ತರು

ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಿತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಪ್ತ ಮಾತೃಕೆಯ ದೇವಾಲಯ ರಥೋತ್ಸವದ ನಂತರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಓಕುಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು.

ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಧಿದೇವತೆ ಸಪ್ತ ಮಾತೃಕೆ ದೇವಿಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಹಮ್ಮಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲ್ಲೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ 10 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ್ಣಕುಂಭವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದು ಗ್ರಾಮದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಓಕುಳಿ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅರ್ಚಕರು ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಕ್ತರು ಶ್ರದ್ದಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಳಕ್ಕೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿದರು.

ಓಕುಳಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿದ ನಂತರ ಅರ್ಚಕರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಯಾವ ಭಾಗದಿಂದ ಮಳೆ ಬರುವ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಭಕ್ತರು ಓಕುಳಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಧ ಸಿದ್ದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಓಕುಳಿ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಸಪ್ತಮಾತೃಕೆ ದೇವಿರಮ್ಮನಿಗೆ ಹರಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಹುತೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ಓಕುಳಿ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಮೆರೆದು ಸಪ್ತಮಾತೃಕೆಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು.