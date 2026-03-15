ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಸಾಕ್ಷರತೆ–ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಅಗತ್ಯ: ರಾಮಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್‌ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ

ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಕಾನೂನಿನ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆ ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ವಿ.ರಾಮಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ಎಚ್ಆರ್ಸಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ
‘ಸೋಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಛಲ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಧಿಸಲೆಂದೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ಇರಬೇಕು. ಧೈರ್ಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಪ್ರತಿ ಕಕ್ಷಿದಾರ ನಿಮಗೆ ಕೇಸ್ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನಷ್ಟೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಕೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ತರುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು’ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಾಮಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.