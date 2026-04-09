ಸಂಸ್ಕಾರ, ಕೌಶಲದ ಸಮನ್ವಯವೇ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿ: ಬಿ.ಆರ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ

ಮೈಸೂರು: 'ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲಗಳ ಸಮನ್ವಯವೇ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿ' ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಸ್-ವ್ಯಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಮಕುಲಾಧಿಪತಿ ಬಿ.ಆರ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದರು.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುತ್ತೂರಿನ ವೀರಸಿಂಹಾಸನ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರೀಶ್ವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಯುರ್ವೇದ, ವಾಕ್-ಶ್ರವಣ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿ. ಕಲಿಯುವಾಗ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು' ಎಂದರು.

ಪತ್ರಕರ್ತ ಸುಭಾಷ್ ಹೂಗಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಿದೆ. ಕಲಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವ ಕಲೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್. ಮಹೇಶ್, 'ದೃಢ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅವಿರತವಾದ ಶ್ರಮದಿಂದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಇರಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸೆನೆಟ್ ಸದಸ್ಯ ಸಂತೋಷ್ ಸುಭಾಷ್ ಇಂಡಿ, 'ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಶಿಸ್ತು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅಗತ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೂ ಮನಸ್ಸೇ ಮೂಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಇಂತಹ ಶಿಬಿರಗಳು ಸಹಕಾರಿ' ಎಂದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ನ ರಮ್ಯಾ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಜಾಹ್ನವಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿಣಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಎಂ. ಎಲ್. ರಾಜೇಂದ್ರಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಡಿ.ಎನ್. ಗುರುಮಲ್ಲೇಶ್ ವಂದಿಸಿದರು. ಸಿ.ಎನ್. ಸುನೀಲ್ಕುಮಾರ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.