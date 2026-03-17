ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ: ಅಣಕು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

'ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ:</strong> 'ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯುವ ರೈತ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರ್ಜುನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಸೋಮವಾರ ಅಣುಕು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಚಾಪೆ, ದಿಂಬು, ಹೊದಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಲಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ, 'ಭತ್ತ ಖರೀದಿಸಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾದರೂ ರೈತರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿಲ್ಲ. ರಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ 5 ಕೆ.ಜಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಹಕಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸಾಧನೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನನ-ಮರಣ ದಾಖಲೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ಸ್ವತ್ತು ವಿತರಣೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಖಜಾನೆ, ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯುವಜನ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಗುಳೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು. </p>.<p>'ಭತ್ತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. </p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಜಿ.ಸುರೇಂದ್ರಮೂರ್ತಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಮನವೊಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. 'ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.