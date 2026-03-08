ಭಾನುವಾರ, 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru

ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ | ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:21 IST
Last Updated : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:21 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Mysuru
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT