Karnataka Rains: ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಧರೆ ತಂಪಾಗಿಸಿದ ಭರಣಿ ಮಳೆ

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: ನಗರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರಿನ ಮೊದಲ ಮಳೆಯ ಸಿಂಚನವಾಗಿದ್ದು, ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಹೊತ್ತು ಗುಡುಗು–ಮಿಂಚು ಸಹಿತ ವರ್ಷಧಾರೆಯಾಯಿತು. </p><p>ರಾತ್ರಿ 9.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ದು, ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಳೆಯೂ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಜೋರಾಗಿ ಸುರಿದಿದ್ದು, ನಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಹನಿಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಮರಗಳು ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ತೂಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದವು. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದಿತ್ತು. </p><p>ಬಿರು ಬೇಸಿಗೆಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ನಗರದ ಮಂದಿಗೆ 'ಭರಣಿ' ಮಳೆ ತುಸು ನೆಮ್ಮದಿ ತಂದಿದೆ. ವಾತಾವರಣ ಸದ್ಯ ತಂಪಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ 2–3 ದಿನ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. </p><p>ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರಿನ ಮಳೆಯು ರೈತರಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನೀರಾವರಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳೂ ಅಂತರ್ಜಲ ಕೊರತೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಣಗಿದ್ದು, ವರುಣನ ಆಗಮನದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಆತಂಕವಿದೆ.</p>