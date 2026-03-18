ಉಚಿತ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು: ಡಾ.ಉಮಾಪತಿ

ಮೈಸೂರು: 'ಉಚಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಯೋಜನೆಗಳ ಘೋಷಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಉಮಾಪತಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎನ್.ರಾಚಯ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗವು 'ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮಕಾಲೀನ ರಾಜ್ಯ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ' ಕುರಿತು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವೇ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಬೇಕು. ಸಂಸತ್ತು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಹಣ ಬಲ ಮತ್ತು ತೋಳ್ಬಲಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿವೆ' ಎಂದರು.

ಶೋಭೆ ತರದು:

'ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ. ಈಚೆಗೆ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಚಿವರು ಉತ್ತರ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ಅವರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಶೋಭೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಕಲಾಪ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಡೆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 10 ದಿನವನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಸಚಿವರಿಂದ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ- ಶಾಸನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು.

ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಕೆ.ಲೋಕನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರಾಜಕೀಯದ ಹಿಂದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಡಗಿದೆ. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಯ ತಂತ್ರಗಳು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಯುದ್ಧವೇ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪದವಿ ಪಡೆದವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಚೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದಷ್ಟೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಾನವಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಹುರುಪು, ಅಧ್ಯಯನ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು' ಎಂದರು.

'ಎನ್.ರಾಚಯ್ಯ ಹಳ್ಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದರೆ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಲದಿಂದ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯದ ಬಲದಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ರಾಚಯ್ಯ ಜೀವನ ನಿದರ್ಶನ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಎನ್.ರಾಚಯ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ಸಂದರ್ಶಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಹೊಂಬಾಳ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.