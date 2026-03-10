<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ (ಇಎಂಆರ್ಸಿ) ಪ್ರಭಾರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಘಂಟಾ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ.</p>.<p>ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕುಲಪತಿ ಆದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುವವರೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಕುಲಸಚಿವೆ ಎಂ.ಕೆ.ಸವಿತಾ ಮಾರ್ಚ್ 7ರಂದು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಈ ಮೊದಲು ಪ್ರಭಾರ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಎಸ್.ಸಪ್ನಾ ಅವರನ್ನು ಫೆ.2, 2024ರಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಕುಲಸಚಿವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ನಿಯೋಜಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯು ‘ಇಎಂಆರ್ಸಿ: ಹಂಗಾಮಿಗಳಿಗೇ ಕಾರ್ಯ‘ಭಾರ’!’ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು. </p>.<p>‘ಹಿರಿಯ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ವಿಭಾಗದವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸರಮಾಲೆಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಅವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು’ ಎಂದೂ ಕೋರಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>