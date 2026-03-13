ಜಯಪುರ: ಗುಜ್ಜಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸಂಭ್ರಮದ ರಥೋತ್ಸವ

<p><strong>ಜಯಪುರ</strong>: ಜಯಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಗುಜ್ಜಮ್ಮತಾಯಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗುಜ್ಜಮ್ಮತಾಯಿ ರಥೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗಂಗಾಸ್ಥಾನ ಜಯಪುರ ಕೆಗ್ಗೆರೆ ಬಳಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.25ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದ ರಥೋತ್ಸವ ದೇವಾಲಯ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ 5.15ರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ದೇವಾಲಯ ತಲುಪಿತು. ಗುಜ್ಜಮ್ಮತಾಯಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿ, ವಿವಿಧ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೋಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ತಿಗೆ, ಕೆಂಗಲಮ್ಮ, ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮ ದೇವರ ಬಿರುದು ಬಾವಲಿಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದವು.</p>.<p>ತಮಟೆ ಸದ್ದಿಗೆ ಬರಡನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರು ನಂದಿಧ್ವಜ ಕಂಬವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಕುಣಿದರು. ಹರಕೆ ಹೊತ್ತ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಭಕ್ತರು ಬಾಯಿಬೀಗ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಹರಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ತಾಳ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಿತು. ಸುಡುಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬಸವಳಿದಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಪಾನಕ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ರಥೋತ್ಸವ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ದೇವಿಯ ಭಕ್ತರು ದೇವಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಾಟಿಕೋಳಿಗಳಿಂದ ಮಡೆಪ್ರಸಾದ ತಯಾರಿಸಿ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಜಾತ್ರಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಕೋಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸತ್ತಿಗೆ ಉತ್ಸವ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆಯಿತು. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯ ವರೆಗೂ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಗುಜ್ಜಮ್ಮ ತಾಯಿ ದೇವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>