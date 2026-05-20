ಹಂಪಾಪುರ: ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ದಾಸೇಗೌಡರ ಸಾಧನೆ

ಹಂಪಾಪುರ: ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ 8 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಪಡೆದು ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ರೈತರು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀರ್ವಾಳು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ದಾಸೇಗೌಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಕಾಫಿ ಬೆಳೆದು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಜಮೀನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ತೋಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರೈತರು ಇವರನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಧೈರ್ಯಗುಂದದ ದಾಸೇಗೌಡ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಡನೆ ಸೇರಿ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡರು. ಮೊದಲು ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಬೆಳೆದರು. ನಂತರ ಅದೇ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸು ಬೆಳೆದರು.

ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡದೆ ತೋಟದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಕುಟುಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ದಾಸೇಗೌಡ ಅವರ ಅನುಭವದ ಮಾತು.

ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ 180 ತೆಂಗು, 5,000 ಅಡಿಕೆ, 4,000 ಕಾಳುಮೆಣಸು ಹಾಗೂ 8,000 ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರ ತೋಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಂಜನಗೂಡು, ಮೈಸೂರು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ದಾಸೇಗೌಡರಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೂ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಲು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ₹ 15,000ದಿಂದ ₹ 20,000ಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಬದಲು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಬಹುದು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ದಾಸೇಗೌಡ.

'ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ₹ 4.50 ಲಕ್ಷ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ₹16 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಬಂದ ಕಾರಣ ₹20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು' ಎಂದು ಮಾತು ಸೇರಿಸಿದರು ಅವರು.

'ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಒಂದೇ ಬೆಳೆ ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದೇ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಕಾಣಬಹುದು' ಎಂದು ದಾಸೇಗೌಡ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ತೆರೆದಿಟ್ಟರು.

ಇವರ ತೋಟಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದಾಸೇಗೌಡರ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅನೇಕ ರೈತರನ್ನು ಇವರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರೈತರ ಪರಿಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಸೇಗೌಡ ಅವರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನೇ ಬೆಳೆದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು -ನೇತ್ರಾವತಿ