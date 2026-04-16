ರಥೋತ್ಸವ, ತಂಪೋತ್ಸವ ಇಂದು

<p><em>ರವಿಕುಮಾರ್</em></p>.<p>ಹಂಪಾಪುರ: ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಕಾಳಮ್ಮನ ರಥೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ತಂಪೋತ್ಸವವವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಸುಕಿನ 3ಗಂಟೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಹರಿಯುವ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳ ನದಿಗೆ ಸತ್ತಿಗೆ ಸೂರಪಾನಿ, ಮಂಗಳವಾದ್ಯದೊಡನೆ ಹೊಸತೊರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತೆರಳಿ ಕಳಸಗಳನ್ನು ತಂದು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವರು.'3 ಕಿ.ಮೀ. ಸಾಗುವ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರು ಕಳಸಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವುದೇ ವಿಶೇಷ. ಮಂಗಳವಾದ್ಯದ ಮೇಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವೀರಭದ್ರ ಕುಣಿತದವರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವರು. ಮಹಿಳೆಯರು ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹರಕೆ ತೀರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಯುವಕರು ಹೋಕಳಿಯಾಡಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಯಜಮಾನ ಸೋಮಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದರು. ದೇವಿಯ ರಥೋತ್ಸವದ ನಂತರ ತಂಪಿನ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತಂಪಿನ ಪೂಜೆ : ಮಹಿಳೆಯರು ಅಕ್ಕಿ ತಂಬಿಟ್ಟು, ಎಳ್ಳು ತಂಬಿಟ್ಟು, ಕಣಗಲೆ ಹೂವಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹಾರ ತಂದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವರು.</p>.<p>ಕಾಳಮ್ಮನ ರಥದ ಬಳಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಆ ಬಳಿಕ ತಂಬಿಟ್ಟನ್ನು ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯಜಮಾನ ಸೋಮೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು. ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಆಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ, ತಳಿರು ತೋರಣಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿಶೇಷ ಎಡೆ: ರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾಳಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಎಡೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿದಿರಿನ ರಥ: ಕಾಳಮ್ಮ ದೇವಿಯನ್ನು ಬಿದಿರಿನ ರಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಭಾರಿಯೂ ರಥವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಯುವಕರು: ದೇವಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಯುವಕರು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಲು ಯುವಕರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದು, ದೇವಿಯ ಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಳವಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260416-38-1182068788</p>