ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಏಕಲವ್ಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ

<p>ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ: ಆದಿವಾಸಿಳಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ವೇಳೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಏಕಲವ್ಯ ಶಾಲೆ ತೆರಯಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೇ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು, ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲಬಸ್ ಬಂದ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಆದಿವಾಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಠಿಣ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ತಂದಿದ್ದು ಆದಿವಾಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೂಡಲೇ ಆದಿವಾಸಿಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಕಾಳ ಕಲ್ಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಏಕಲವ್ಯ ಶಾಲೆಯ ಆರನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 60 ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೇವಲ 5 ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ 15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶಾತಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಸದರು ಆದಿವಾಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಓದಲು ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಮುಖಂಡ ಸುರೇಂದ್ರ, ಕೃಷ್ಣ, ಪ್ರೇಮ, ಕಿರುಮಾದಿ, ಗಣೇಶ್, ಆನಂದ, ಚಿಕ್ಕಮಾರ, ದಾಸಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-38-871535938</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>