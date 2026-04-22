‘ಸಮಾನತೆ ಬಿತ್ತಿದ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣ’

ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ: 'ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿದ್ದ ಅಸಮಾನತೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸಮಾನತೆ ಬಿತ್ತಿದವರು ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣ' ಎಂದು ತಹಶಿಲ್ದಾರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೌಧದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತದಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಸವಣ್ಣನವರ 893ನೇ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಮಾಡಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದರು. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎಂದು ಸಾರಿದರು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>12ನೇ ಶತಮಾನವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಯುಗ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಬುದ್ಧ, ಬಸವಣ್ಣ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಾದಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ. ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನಿಸದಿದ್ದರೆ ಇಂದಿಗೂ ನಾವು ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಸವಣ್ಣನ ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯ, ದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಿಶ್ವಗುರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಕಿರಣ್ ಶಿಡ್ಲೇಹಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಾಜದ ನೋವುಗಳು ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇಒ ಧರಣೇಶ್, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಶ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನಂಜರಾಜು, ಮುಖಂಡರಾದ ರುದ್ರಪ್ಪ, ಸುಮಾ ಸಂತೋಷ್, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಆಳತ್ತಾಲಹುಂಡಿ ಸುರೇಶ್, ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಸುರೇಶ್ ಕೆ.ಎಂ.ಹಳ್ಳಿ, ದೇವಮಣಿ, ವಕೀಲ ಮೋಹನ್, ಚಂದ್ರಣ್ಣ, ಮಲ್ಲೇಶ್, ಜಗದೀಶ್, ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ, ಸೋಮಚಾರಿ, ಚಿನ್ನಮ್ಮ, ಲಾಟರಿ ನಾಗರಾಜು, ವೇದ ಕುಮಾರ್, ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260422-38-1912194160</p>