ಜನಗಣತಿ: ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ

<p>ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಏ.1ರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗಣತಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿ ತರಬೇತಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಏ.1 ರಿಂದ 15ರ ತನಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸ್ವಯಂ ದತ್ತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಏ.16ರಿಂದ ಮೇ 15ರವರಗೆ ಮನೆ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗಣತಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಗಣತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜನರು ಜನಗಣತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲವೇ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಳಸಿ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಲೋಡ್ ಆಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ‘ಜನಗಣತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ’ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮನೆ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದ ಗಣತಿದಾರರು ಎಚ್ಎಲ್ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನೆಗಳ ಲೊಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಜಿಯೊ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರೈನರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಗಣತಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಯಂ ದಾಖಲೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಜನರು ದತ್ತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಣತಿದಾರರು ಏ.16 ರಿಂದ ಮೇ 15ರ ವರೆಗೆ ತಮಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಡಿಂಪಲ್, ಪುನೀತ್, ಸಿಂಧು, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಉಮಾಶಂಕರ್, ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-38-1247134711</p>