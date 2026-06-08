ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರು ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ

<p>ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ ಅರಣ್ಯ ವಲಯದ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ನೂರರ ಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾನಗಟ್ಟಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರ ಹಾಡಿಗಳ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರು ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಸಮಿತಿಯವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಡಿ ನಿವಾಸಿಗಳ ಬಹುಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಸಮುದಾಯಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಜಂಟಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಡಿ ಜನರ ಸಮುದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ವೇದಿಕೆ ದೊರಕಿದಂತಾಯಿತು.</p>.<p>ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮಹೇಶ್, ನಾಗರಾಜು, ಬಸಪ್ಪ, ಸಿದ್ದರಾಜು, ರಾಹುಲ್ ನಿಸರ್ಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಚಿಕ್ತನಾಯ್ಕ, ಜ್ಯೋತಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕೃಷಿಕರ ಸಂಘದ ಕೆಂಪಯ್ಯ, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬಸವರಾಜು, ಮಹದೇವ, ವೆಂಕಟಯ್ಯ, ಮರಿಯಪ್ಪ, ಪುಟ್ಟಮ್ಮ, ಹೆತ್ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-38-1814651176</p>