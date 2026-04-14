ಬಿಳಿ ಸುಳಿ ರೋಗ: ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ

ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದ್ದ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಸುಳಿ (ಬೂಜು/ಕೇದಿಗೆ) ರೋಗ ಬಾಧೆ ಕಂಡು ಬಂದು ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೈ.ಪ್ರಸಾದ ಅರಸ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಮೈರಾಡ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕ, ಗೊಬ್ಬರ, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದವರು.</p>.<p>'ಬಿತ್ತನೆಬೀಜ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ರೈತರು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಬಿತ್ತನೆ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಲವೆಡೆ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಬಿತ್ತನೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡದೇ ಪ್ರತಿ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು, ಬದುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆ, ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಿಳಿ ಸುಳಿ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ರೋಗ ಬಾಧೆ ಹತೋಟಿಗೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಾಣುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಆಳವಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪದೇ ಪದೇ ಅದೇ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೆ ರೋಗ ಉಲ್ಬಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಗಿ ಹಾಗೂ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಾದ ಸೋಯಾ ಅವರೆ, ಅಲಸಂದೆ, ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ, ಜೈವಿಕ ಜೀವಾಣು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು. ಬಾಧಿತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವುದು, ಬದುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ತಾಕಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದು, ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಾಕುಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವಂತಹ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗೇಂದ್ರ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆರಾಧ್ಯ, ಅಶೋಕ ಸಿ.ಆರ್, ರಾಜೇಂದ್ರ, ಮಂಟೆಲಿಂಗು, ನಿಂಗಣ್ಣ, ಬಸವರಾಜು, ಮಹೇಂದ್ರಗೌಡ, ಗಿರೀಶ್, ವಿವೇಕ್, ವಿಶ್ವಾಸ್, ರಾಘು, ಸಿದ್ದರಾಜು, ಗಣೇಶ, ಮುಖಂಡರಾದ ಎ.ಜೆ.ಕಾಳೇಗೌಡ, ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ, ರವಿಕುಮಾರ್, ರಾಜೇಂದ್ರ, ನಂದೀಶ, ಕಲ್ಲೇಗೌಡ, ಶಾಂತವೀರ ಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>