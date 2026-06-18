ರೈತರು ಮಿಶ್ರ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಲಹೆ

<p>ಎಚ್. ಡಿ. ಕೋಟೆ: ಹಿಂದೆಲ್ಲ 2ರಿಂದ 3 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ 15 ರಿಂದ 20 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ನಾಟಿ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲೇ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ರಾಗಿಗೆ ₹5,250 ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀಚನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಬೀಜ ಪರಿಕರಗಳ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ರೈತರು ಮಿಶ್ರ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ, ರಾಗಿ, ತೊಗರಿ, ಅಲಸಂದೆ ಹಾಗೂ ಅವರೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಶೀಲಿಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನೂ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅನೇಕ ರೈತರು. ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಲು 20:20:0:13 ಪೋಷಕಾಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಳ ರೋಗ ನೀರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 25 ಕೆ.ಜಿ. ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ 5ಕೆ.ಜಿ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಪೇಟ್ ನೀಡಿದರೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೋಗ ನೀರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸಾದ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾವೇರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಶ್ ಕೆ, ಪಿ ಮಹದೇವ್ , ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಮನು, ಬಸಪ್ಪ, ಸುಷ್ಮಾ, ಚಂದ್ರಕಲಾ ಅಣಗಿ. ಡಾ.ಸ್ವಪ್ನಾ ಜೆ., ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಗಣೇಶ್ ಇ ದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-38-922260798</p>