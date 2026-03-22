‘ಅರಣ್ಯ ಉಳಿವು ಜಾಗೃತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟೂರ್ನಿ’

ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ: 'ಕಾಡಿನ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಅನಿಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಾದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಹಾರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ 'ಹುಲಿಮಿತ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ'ಯನ್ನು ಶನಿವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮಹನೀಯರು, ಕ್ರೀಡಾಪಟು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಆದರೆ ಅರಣ್ಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಸುಮಾರು 20 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹5 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಜು ಕೊಳ ನಿರ್ಮಿಸಲು ₹5 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಾನವ ಮತ್ತು ಹುಲಿ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ತಡೆಯಲು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಿಸಿಎಫ್ ಪರಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಣಬೆ ಬೇಸಾಯ, ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ, ಆನೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ ತಡೆಯಲು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ರವಿಕುಮಾರ್, ಲೋಕೇಶ್, ಮಧು ಕುಮಾರ್, ಭಾಸ್ಕರ್, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮಂಜುನಾಥ, ಲೋಕೇಶ್, ಸುರೇಂದ್ರ, ವಸಂತ, ಅಭಿಲಾಷ್, ಹಾರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಂಯೋಜಕ ಶಿವಲಿಂಗ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>